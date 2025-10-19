Дійшло до того, що почали урізати виплати добровольцям за відправку на фронт, хоча саме чисельна перевага є головним козирем РФ у війні.

На четвертий рік повномасштабної війни проти України в Росії спостерігаються всі ознаки економічної кризи, що набирає обертів. І навіть у разі зупинки війни ситуація не піде до поліпшення. Про це пише російський опозиційний проект "Можем объяснить".

Видання зазначає, що офіційна економічна статистика в Росії сильно розходиться з реальністю. Це добре видно на прикладі інфляції. З початку війни ціни на більшість позицій у московських супермаркетах, за підрахунками журналістів, зросли на 60-65%, а на деякі товари - удвічі. При цьому на повну розгулялася так звана шрінкфляція - виробники непомітно зменшують об'єми пачок і пляшок, щоб не підвищувати ціни, або підвищувати не так сильно.

Новим для Росії проявом кризи став дефіцит палива, спричинений українськими ударами по російських НПЗ. "Енергетична наддержава" тепер нездатна забезпечити паливом навіть внутрішній ринок.

Відео дня

"У російської економіки немає хороших виходів взагалі. Росія загнала себе в біду. І навіть якщо війна раптом завтра закінчиться, краще не стане. Ви думаєте, що відразу РФ почне експортувати нафту і газ у Європу? Ні, потяг пішов - його захопив Трамп", - прокоментував ситуацію доктор економічних наук Ігор Ліпсиц.

Наочною ілюстрацією того, як насправді йдуть справи в російській економіці, стала хвиля скорочень грошових виплат добровольцям, які укладають контракт на участь у війні проти України. З 2023 року щедрі грошові виплати стали в Росії основним інструментом вербування "гарматного м'яса" для фронту, а регіони змагалися один з одним за кількість набраних контрактників, для чого постійно підвищували розмір виплат.

Однак тепер процес пішов у зворотньому напрямку. Аналітична група Conflict Intelligence Team звернула увагу, що за останні тижні в низці регіонів РФ розміри виплат добровольцям навпаки почали скорочувати через брак грошей у бюджетах. Таке рішення ухвалила навіть влада багатого Санкт-Петербурга. Причому робиться це тихо, без зайвого розголосу.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, найбільші промислові підприємства Росії стоять на порозі фінансових труднощів, оскільки можливості держави щодо їхньої підтримки значною мірою вичерпані. За оцінками фахівців, зараз у зоні ризику банкрутства перебувають компанії, на які припадає чверть усієї виручки в економіці Росії.

Глава української військової розвідки Кирило Буданов висловив упевненість, що російська економіка зазнала більше втрат через українські удари по нафтогазовій галузі РФ, ніж через усі західні санкції разом узяті.

Вас також можуть зацікавити новини: