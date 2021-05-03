Мешканцям непідконтрольної частини Донбасу та анексованого Криму дозволять звертатися до будь-якого відділення Державної міграційної служби, щоб зареєструватися за місцем фактичного проживання.

Депутати пропонують спростити процедуру реєстрації жителів тимчасово окупованих територій України.

Про це у блозі на сайті партії «Слуга народу» написав один із ініціаторів відповідного законопроекту (№ 4564), народний депутат, заступник голови фракції «СН», перший заступник голови Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій Максим Ткаченко.

«Ми пропонуємо законодавчо закріпити норму про те, що мешканці непідконтрольної частини Донбасу та Криму можуть звернутися до будь-якого відділення Державної міграційної служби України й отримати документи, що посвідчують особу, чи вклеїти фотокартку в паспорт», - повідомив Ткаченко.

«І що важливо – там же можна поставити позначку у паспорті про реєстрацію за адресою фактичного проживання – у Луганську, Донецьку, Сімферополі. Водночас ми скасовуємо довідку про підтвердження місця перебування для переселенців та людей, що залишилися по той бік лінії розмежування», - додав він.

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За словами депутата, є декілька варіантів, щоб зрозуміти, що людина дійсно живе на окупованих територіях за тою адресою, яку вона хоче вказати у реєстрації.

«Перш за все, Державна міграційна служба може використовувати інформацію з Державного реєстру виборців, Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб та Єдиного державного демографічного реєстру», - пояснив він.

Депутат зазначив, що якщо мова йде про отримання першого паспорту, реєстрація за місцем проживання на окупованих територіях вказується на основі підтвердженого права власності батьків на нерухомість або ж на основі реєстрації батьків, що вказана у їхніх паспортах.

Якщо ж через якісь причини треба замінити паспорт або вклеїти у нього фотокартку за віком, вказується та ж реєстрація, яка і була в документі, уточнив Ткаченко.

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Він нагадав, що із 2016 року реєстрацію місця проживання передали до повноважень місцевої влади – сільських, селищних або міських рад. Тобто, якщо людині з луганською чи донецькою реєстрацією потрібно змінити фото у паспорті, зробити у ньому якісь позначки або ж вперше отримати паспорт і зареєструвати місцем проживання Луганськ чи Донецьк, жодна місцева рада на підконтрольній території не зможе цього зробити.

Особливо гостро стоїть проблема для молоді, яка вперше отримує український паспорт, бо у ньому взагалі немає позначки про реєстрацію місця проживання.

За словами Ткаченка, Комітет ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій вже рекомендував Верховній Раді ухвалити цей законопроект у першому читанні.

Що було до цього

24 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення, яким надав можливість реєструвати народження дітей з тимчасово окупованих територій за допомогою порталу "Дія".

Пропонується здійснювати державну реєстрацію народження дитини на підставі електронного примірника судового рішення про встановлення факту народження дитини у взаємодії з реєстрами та порталом "Дія".

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Автор: Ганна Бредіхіна