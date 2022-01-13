Місцеві мешканці занепокоєні - жінка лишила мотлох під під’їздом і не дає забрати.

Схильна до накопичування вдома сміття пенсіонерка з Дніпра змінила квартиру і перевезла непотріб із собою. Щоправда, до нової квартири сміття так і не занесла.

Про це розповіла у Facebook місцева жителька Любов Бурлакова.

Читайте такожЖурналісти показали, як одяг із секонд-хенду перетворюється на гори сміття (фото)Десятки наповнених пакетів та мішків просто під під’їздом - таку картину з вікна бачать мешканці багатоквартирних будинків у Дніпрі.

За словами Любові Бурлакової, пакунки належать літній місцевій мешканці, а всередині - сміття. Останнім часом жінка мешкала за іншою адресою зі співмешканцем, який помер, а тепер повернулась з пакунками.

"Бабуся 75 років повернулася до своєї квартири після багаторічного життя з цивільним чоловіком (він помер). Речі її перевозили Газеллю, однієї ходки не вистачило. У цих мішках - спресоване від часу сміття", - розповідає очевидиця.

Бурлакова зазначає, що спершу власниця збирала сміття в себе вдома, потім почала зносити його до нової оселі. Після повернення жінка так і не перенесла своє майно до квартири - лишила просто на вулиці.

"Тепер це лежить на підступах до під'їзду. У квартиру воно просто не вміщується, а викинути господиня нічого не дає. Сусіди та голова ЖБК у шоці", - пише Бурлакова.

Раніше в Харкові душевнохвора жінка завалила квартиру сміттям.

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