Господарку квартири вдалося вмовити вивезти сміття і повернутися до нормального життя.

У Харкові душевнохвора жінка завалила квартиру сміттям.

Про це повідомляє Telegram-канал Типовий Харків.

"У будинку за адресою по вул. Академіка Павлова 313 живе бабуся. Вона збирає сміття на вулиці і несе його собі додому. Бабуся душевнохвора у неї старечий розлад - "синдром Плюшкіна" або Сидром Діогена", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у квартирі практично до стелі завалені кімната, кухня, ванна і туалет.

"Бабуся пересувається поповзом уздовж стелі через вузькі проходи. Там же вона спить, їсть і ходить в туалет", - відзначають у спільноті.

Зараз бабусю вдалося вмовити вивезти сміття і повернутися до нормального життя.

Читайте такожМешканка Дніпра знайшла снаряд у сміттєвому баку на вулиці (фото)Нагадаємо, в Миколаєві в підвалі житлового будинку оселилася пара бездомних з Херсона. Чоловік і жінка облаштували відносно затишне житло – з меблями, світлом і гарячою водою. Однак місцеві жителі обурені і вимагають від міських служб виселити своїх нових сусідів.

У Департаменті ЖКГ кажуть - мешканцям слід самим виселяти непроханих квартирантів. Люди викликали поліцію. Поліцейські побачили жінку на останніх місяцях вагітності, викликали швидку. Медикам знадобилася година, щоб умовити Валентину поїхати з ними. Збираючись до лікарні жінка зізналася, що після пологів дитину залишить у лікарні, а забере пізніше.

Ця дитина буде у Валентини сьомою. Решта шестеро живуть у Херсонській області.

Автор: Денис Прядко