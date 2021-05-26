Крім того, 27 особам із санкційного списку скасували дозволи на проживання в Україні.

Десятьох "кримінальних авторитетів", до яких Україна запровадила санкції, примусово повернули до країн їхнього походження.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

"Вже 27-м "кримінальним авторитетам" із санкційного списку Ради національної безпеки і оборони анульовані дозвільні документи на проживання в Україні. Десятьох примусово повернули в країни їхнього походження. Серед них - уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв’язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожВ Одесі затримали "кримінального авторитета" Лавасогли Батумського - джерелоСеред "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні, є кілька так званих "смотрящих".

Зазначається, що усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із них перебувають у місцях позбавлення волі.

Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів: встановлення та поширення злочинного впливу, створення злочинних організацій, розбої, викрадення людей, вимагання коштів тощо.

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Автор: Антоніна Доломанжи