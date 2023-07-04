Відомо про щонайменше 31 пораненого, серед яких 10 дітей.

Російські терористи вдарили по місту Первомайський на Харківщині, внаслідок чого відомо про щонайменше 31 пораненого, серед яких 10 дітей.

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, вибух пролунав близько 13:35. Попередньо, росіяни вдарили по місту фугасним снарядом.

Внаслідок цього загорілося декілька автомобілів на парковці. Тоді повідомлялося про 12 поранених та 5 дітей серед них.

Згодом Синєгубов уточнив, що кількість поранених зросла до 31, з яких 9 дітей. Зокрема, серед постраждалих 10-місячне немовля та однорічна дитина.

За даними ОВА, у місті пошкоджено скління 8 багатоповерхівок. Також згоріло чотири автомобілів, а один - пошкоджений.

На злочин росіян відреагував генпрокурор Андрій Костін, який уточнив, що серед поранених 10 дітей.

"Ще один воєнний злочин. Зухвале нехтування усіма нормами міжнародного права. Розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - розповів він.

Водночас, у Харківській обласній прокуратурі додали, що російський боєприпас розірвався поблизу багатоповерхівки. За попередніми даними слідства, обстріл житлового району було здійснено ракетою "Іскандер".

Обстріли Харківщини - що відомо

Російські окупанти щоденно обстрілюють Харківщину з різних типів озброєння. Зокрема, протягом доби 3 липня ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Харківського, Чугуївського району та Куп’янського районів.

28 червня на Харківщині в селі Вовчанські Хутори внаслідок обстрілу окупантів загинули троє чоловіків.

"Внаслідок цього обстрілу загинули одразу троє цивільних жителів с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 45, 48 та 57 років отримали вибухові травми, несумісні з життям", - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

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