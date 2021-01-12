У 2021 році зростуть виплати на дитину.

У 2021 році в Україні планують підняти соціальні виплати для сімей з дітьми. Цього року планується кілька підвищень мінімального прожиткового мінімуму, до якого прив'язані дитячі виплати. Також очікується підвищення розміру допомоги дітям-сиротам та мінімальних декретних виплат для безробітних. Нові суми батькам виплачують з 1 грудня 2020 року.

Дитячий прожитковий мінімум у 2021 році

Виплати на дітей залежать від розміру прожиткового мінімуму на дітей. З 1 грудня 2020 року мінімальний прожитковий мінімум для дітей до 6 років підняли до 1921 гривні, для дітей від 6 до 18 років – 2395 гривень. З 1 липня 2021 року ці суми збільшаться до 2013 гривень і 2510 гривень відповідно. А з 1 грудня 2021 року - до 2100 гривень і 2618 гривень.

Виплати для дітей, над якими встановлено піклування або опіка

Цей вид виплат становить 2.5 прожиткових мінімумів. Для дітей до 6 років встановлено наступні виплати:

з 1 грудня 2020 року – 3 803 гривні;

з 1 липня 2021 року – 5 033 гривні;

з 1 грудня 2021 року – 5 250 гривень.

Для дітей віком від 6 до 18 років будуть виплачуватися такі суми:

з 1 грудня 2020 року – 5 988 гривень;

з 1 липня 2021 року – 6 275 гривень;

з 1 грудня 2021 року – 6 545 гривень.

Такими ж будуть виплати на дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.

Якщо дитина, над якою встановлено опіку, має інвалідність, то виплати складуть 3.5 прожиткового мінімуму: 6 724 грн на дітей до 6 років з 1 грудня і 8 383 на старших дітей.

Виплати одиноким матерям

Одинокі мами зможуть отримати матеріальну допомогу в розмірі різниці між прожитковим мінімумом і середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одного члена сім'ї.

Декретні виплати для жінок

Тривалість оплачуваної відпустки для вагітних відрізняється в різних випадках. Жінки, які виношують одну дитину, можуть розраховувати на 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів і 56 після). Для жінок, які виношують більше однієї дитини, передбачено 140 днів декретної відпустки (по 70 днів до і після пологів). Вагітні, які постраждали від наслідків аварії в Чорнобилі, отримають 180 декретних відпускних днів.

Жінки, які працюють як ФОПи, також мають право на декретну відпустку, оскільки платять податки.

Розмір декретних виплат становить 100% середньої офіційної зарплати за місцем роботи. Для цього зарплату жінки за останні 12 місяців ділять на кількість відпрацьованих днів. Ця сума буде платою за один день відпустки під час декрету. Безробітні жінки також отримуватимуть декретні виплати:

з 1 грудня 2020 року – 2 383 гривні;

з 1 липня 2021 року – 2 635 гривень;

з 1 грудня 2021 року – 2 749 гривень.

Виплати при народженні дитини

Розмір виплат при народженні дитини у 2021 році не змінився. Сім'я отримає 10320 гривень виплат відразу після народження малюка, а далі буде щомісяця отримувати по 860 гривень на місяць до досягнення дитиною віку трьох років.

Вам також може бути цікаво:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Пулатова