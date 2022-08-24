Скористатися послугою можна де завгодно.

На порталі "Дія" запустили автоматичну реєстрацію ТОВ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Запускаємо автоматичну реєстрацію ТОВ на порталі "Дія" просто в День Незалежності. Успішно завершили бета-тест. Тепер ви можете відкрити бізнес буквально за 2 секунди. Послугу реєстрації ТОВ із держреєстратором ми запустили ще в жовтні 2020 року. І нею скористалися близько 13 тисяч українців. Зараз прибираємо держреєстратора з процесу, щоб зекономити ваш час", - зазначив він.

За словами очільника Мінцифри, завдяки автоматичним послугам не потрібно чекати на рішення чиновника чи відповідь держреєстратора. Скористатися послугою можна де завгодно.

Як подати заявку:

авторизуйтеся на порталі Дія;

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ;

підпишіть її електронним підписом;

після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

ТОВ автоматично відкриють, якщо заява відповідатиме всім умовам.

Раніше повідомлялося, що команда Міністерства цифрової трансформації працює над технічним запуском сервісу перевірки справжності нотаріального документа.

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