Олег Давигора

Під час облоги Маріуполя російськими військами частина панно була зруйнована вибухом.

Ексочільник МЗС України Дмитро Кулеба вшанував пам'ять легендарного панно у Маріуполі, зробивши татуювання на руці. Відповідне фото він опублікував у своєму Instagram.

Варто зазначити, що мозаїчне панно "Боривітер" створила Алла Горська у 1967 році. Під час облоги Маріуполя російськими військами частина панно була зруйнована вибухом. Воно символізує творчий пошук, любов до життя та прагнення до свободи.

"Боривітер - сокіл, який отримав свою назву за уміння зависати на одному місці в повітрі, тримаючись проти вітру і переборюючи його… Боривітер Горської - як на мене, є одним з символів України. Нас бʼють, але ніколи не вбʼють. Бо ми переборюємо навіть вітер. Віднедавна я з Боривітром назавжди", - написав Кулеба.

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Що росіяни зробили з Маріуполем

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів, що наразі Маріуполь стає не просто логістичною базою для окупантів, а й повноцінним військовим майданчиком, який мілітаризується "шаленими темпами".

До цього студент Андрій Кожушина розповів про життя в окупованому Маріуполі. За його словами, окупаційна влада з самого початку почала впроваджувати свою пропаганду. Він наголосив, що в університеті Маріуполя, де він навчався, була велика бібліотека і окупанти викинули з неї мінімум 80% книжок та завозили свої.

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