Шестеро рятувальників поранені.

Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, повторно завдавши удару по аеропорту. Є постраждалі серед рятувальників.

Про це в Telegram повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

"У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують. Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки", - зазначив він.

Як писав УНІАН, раніше Резніченко сповістив, що Росія повторно атакувала аеропорт у Дніпрі.

"Від нього вже не залишилося живого місця. Зруйнований і сам аеропорт, і інфраструктура поряд. А ракети летять і летять", - коментував він.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук сповіщав, що п‘ятеро співробітників ДСНС постраждали внаслідок ракетної атаки на Дніпропетровщину.

"Знову ракетні удари по області. Три прильоти - на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П‘ятеро співробітників ДСНС постраждали", - написав він.

Нагадаємо, 15 березня по аеропорту у Дніпрі ворог здійснив два ракетні удари. Внаслідок цього була зруйнована злітно-посадкова смуга, пошкоджено термінал. Були поранені.

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