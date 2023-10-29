Громадян пропонують штрафувати на сумму від 8500 до 17 000 грн. Бізнес за порушення комендантської години повинен буде сплатити штраф у розмірі від 51 000 до 102 000 грн.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

Як зазначається на сайті Ради, громадян пропонують штрафувати на сумму від 8500 до 17 000 грн. Бізнес за порушення комендантської години повинен буде сплатити штраф в розмірі від 51 000 до 102 000 грн.

"Народними депутатами України зареєстровано законопроект про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення вимог або невиконання деяких заходів правового режиму воєнного стану (№10195), який напрацьовано спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України", - йдеться у повідомленні прес-служби апарату ВРУ.

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Як зазначається, мета законопроекту — встановити адміністративну відповідальність за порушення громадянами комендантської години, та порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Відповідно до законопроекту, порушення комендантської години тягне за собою накладення штрафу на громадян від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану тягне за собою накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Штрафи за порушення комендантської години

В липні 2022 року стало відомо, що депутати пропонують ввести штрафи за порушення комендантської години.

У Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553).

Законопроектом пропонувалося встановити, що порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях, або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень, - тягне за собою попередження або накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 850 грн).

У жовтні 2022 року з'явилася інформация про введення покарання за порушення комендантської години. Стало відомо, що у ВР пропонують штрафи та громадські роботи. Відповідним законопроектом також пропонувалося криміналізувати умисне порушення режиму світломаскування під час воєнного стану, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

У жовтні 2023 року в МВС висловилися щодо підвищення штрафів за порушення комендантської години

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