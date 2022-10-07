Відповідним законопроектом також пропонується криміналізувати умисне порушення режиму світломаскування під час воєнного стану, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

У Верховній Раді України знову пропонують встановити покарання за порушення комендантської години - штрафами та громадськими роботами.

Текст відповідного проекту закону опубліковано на сайті парламенту.

Йдеться про законопроект народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порушення окремих вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану" (№8096).

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Ним пропонується у Кодексі України про адміністративні правопорушення встановити, що порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби, під час дії воєнного стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток або посвідчень, - тягне за собою накладення штрафу від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 до 680 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.

Порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн) або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин і на посадових осіб - від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 тис. 700 грн) або виправні роботи на строк до шести місяців.

Якщо такі дії були вчиненні особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі самі порушення, - це тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1 тис. 700 грн) або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин та на посадових осіб - від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1 тис. 700 до 3 тис. 400 грн) або виправні роботи на строк від шести місяців до одного року.

Законопроектом пропонується встановити, що справи про порушення вимог або невиконання заходів правового режиму воєнного стану розглядає поліція.

Крім того, законопроектом у Кримінальному кодексі пропонується встановити, що умисне порушення спеціального режиму світломаскування під час дії воєнного стану, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, караються позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

Комендантська година в Україні: законопроекти ВР

Як повідомляв УНІАН, раніше у ВР вже було зареєстровано кілька законопроектів щодо покарання за порушення комендантської години.

Зокрема, законопроектом про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану (№7553) пропонується встановити, що порушення комендантської години тягне за собою попередження або накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн до 850 грн).

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