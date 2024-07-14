За словами Олега Синютки, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

Близько 6-7 мільйонів українців не встигнуть оновити данні в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП). Про це в ефірі Київ24 заявив член комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Олег Синютка.

За його словами, для того, аби людина була готова служити, її треба мотивувати, а не залякувати.

"Є рішення, яке, напевне, ніхто не буде змінювати, що внаслідок неоновлення даних на людей, які не оновили дані, будуть накладені штрафи. Вони є достатньо високими і тому, мені здається, сьогодні треба проаналізувати повністю всі дані", - зазначив нардеп. Відео дня

За його прогнозами, кількість українців, які не змогли оновити дані, буде сягати декількох мільйонів.

"Це, напевне, десь 6-7 мільйонів українців будуть мати неоновлені дані. Розуміло, що за наступних два дні вони не можуть це зробити. Напевне, треба повернутися до законопроекту, який ми зареєстрували, і його прийняти. Все-таки думаю, що це було правильно", - резюмував Синютка.

Мобілізація в Україні - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, чи можуть забрати житло та авто за неявку до ТЦК. Юристи компанії "Столична правова група" Володимир Прядка та Андрій Бойко повідомили, що якщо вже є постанова керівника ТЦК про накладення штрафу, то він має бути сплачений протягом 15 днів з моменту вручення постанови, або в разі оскарження не пізніше 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Якщо ж ви штраф не оплатите добровільно, тоді постанова буде направлена до примусового виконання - до органів державної виконавчої служби.

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