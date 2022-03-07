Продукти отримають люди з найуразливіших категорій.

Сьогодні, 7 березня, завантажують перші сім вагонів, які попрямують до Харківської області.

Про це повідомляється на сайті Кабінету міністрів України з посиланням на міністра соціальної політики Марину Лазебну.

За її словами, вже відбувається постачання продуктових наборів від українських виробників для постраждалих від війни та людей з вразливих категорій в Донецьку, Луганську та Київську області.

"Минулого тижня ми розпочали постачання продуктових наборів в три області, де була найбільш нагальна потреба в підтримці людей. Цього тижня розширюємо охоплення. Сьогодні завантажують перші сім вагонів, які попрямують до Харківської області. Наступний етап - намагатимемось забезпечити доставку до Чернігівської, Херсонської та Сумської областей", - зазначила Лазебна.

Вона розповіла, що на сьогодні зібрано понад 400 тонн різноманітних продуктів. Це в основному крупи, макарони, м’ясні консерви, олія, цукор, борошно, варення. Долучаються і невеликі виробники. Привезли навіть кілька кілограмів меду, консервовані гриби, сало, яблучний сік.

"Звичайно, найбільша перешкода у доставці продуктів – це відсутність гуманітарних коридорів до місць, де ідуть найактивніші бойові дії. Для їх організації ми працюємо з усіма міжнародними партнерами, - підкреслила Лазебна.

Міністр також наголосила, що продукти отримають люди з найуразливіших категорій. В першу чергу доставки відбуватимуться у області, які найбільше постраждали він воєнних дій.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Харківщину наказує бомбити генерал-майор РФ, який народився в Чугуєві. Командування "здав" один з полонених окупантів під час допиту.

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