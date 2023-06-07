Зображення охоплюють понад 2500 квадратних кілометрів між новою Каховкою та Дніпровською затокою.

У мережі з'явилися фото наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, які показують масштаб руйнувань. Так, супутникові знімки Maxar Technologies опублікувало видання The Guardian.

Відзначається, що, за інформацією Maxar, їх зображення охопили понад 2500 квадратних кілометрів між новою Каховкою і Дніпровською затокою на північний захід від міста Херсон на Чорному морі, що дає деяке уявлення про масштаби кризи.

На знімках видно, що дамба в Новій Каховці майже повністю змита водою.

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Також на знімках видно будинки і будівлі, занурені у воду, причому у багатьох видно тільки дахи. Також видно, як вода заливає поля, парки і дороги.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня окупанти зруйнували Каховську ГЕС, внаслідок чого почалося підтоплення населених пунктів. У Херсоні рівень води вже перевищує 5 метрів, і вода продовжує прибувати.

Водночас у Новій Каховці, яка мпервой відчула на собі наслідки катастрофи, вода перестала прибувати. При цьому окупаційна влада не надала населенню міста ніякої допомоги, людям довелося евакуюватися самостійно.

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