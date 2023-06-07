Окупаційна влада так і не організувала евакуацію, люди виїжджали з затоплених районів самотужки.

У Новій Каховці вода вже не прибуває, при цьому місто одним з першим відчуло наслідки підриву дамби. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Новокаховської територіальної громади Володимир Коваленко.

"Затоплені проспект Дніпровський, вулиця Історична і частково вода виходить на вулицю Героїв України. Затоплене Робітниче селище, це приватний сектор і район 6-ої школи. Очікуємо відхід води та будемо дивитись, які наслідки", - сказав Коваленко.

Також він зазначив, що окупаційна влада не організувала евакуацію, люди виїжджали з затоплених районів самотужки. Через затоплення ближніх до річки територій російські війська відступили вглиб міста.

Відео дня

"Це ті, які були в траншеях вздовж річки. Вони відійшли в глибину міста. Вчора на третій вулиці від Дніпра багато їх було і технічних засобів багато звезли, машин. З колишнього інтернатного закладу вони винесли всі побутові прилади", — повідомив Коваленко.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 червня окупанти зруйнували Каховську ГЕС, через пролом в якій потужним потоком витікає вода з Каховського водосховища. Після цього почалося підтоплення населених пунктів, розташованих нижче за течією.

Рівень води у Херсоні на ранок середи вже становить 5 метрів 29 сантиметрів. Тобто за останні 29 годин рівень води піднявся фактично на 5 метрів. Експерти кажуть, що від моменту аварії з Каховського водосховища вийшла лише четверта частина об'єму води, тож якщо ніщо не зупинить воду, вона буде прибувати.

Вас також можуть зацікавити новини: