У Броварському районі зафіксували зміну кольору води, поділилися у Державному агентстві водних ресурсів.

До Київської області дісталася забруднена вода, забруднення зафіксовано у Броварському районі в річці Десна між селами Рожни та Літки.

Є перші зміни кольору води, повідомив заступник голови Державного агентства водних ресурсів України Ігор Гопчак в етері телемарафону у неділю, 15 вересня. За його словами, головну концентрацію забруднення зафіксували в Чернігівській області між селами Максим та Остер.

Станом на ранок 14 вересня у пробах питної води, відібраних у точках централізованого водопостачання Києва, не виявили перевищень рівня забруднення.

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Наприкінці серпня з'явилася інформація, що у Десні знайшли отруйні речовини, які принесло течією з російської території. Пізніше виконувач обов'язків мера Чернігова Олександр Ломако заявив, що забруднення річки Сейм, а також Десни, в яку та річка впадає, відбулося через те, що росіяни знищили очисні споруди на території Курщини.

Згодом заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк розповів, що через забруднення річки Десна столиця України може перейти на альтернативні джерела водопостачання.

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