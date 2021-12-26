Поштівки викладені на сайті проекту і доступні для надсилання через будь-який месенджер.

У мережі Інтернет удруге стартував проект "Дивовижна поштівка", завдяки якому на новорічно-різдвяні свята українці знову матимуть змогу надіслати одне одному незвичайні привітання.

Як повідомляє Офіційне інтернет-представництво президента України, колекція електронних листівок від українських художників створена під патронатом першої леді Олени Зеленської.

Гасло проекту – "Листівки, які поєднують традиції з мистецтвом, сучасні технології з прадавніми символами, а українців – одне з одним".

Малюнки для поштівок, як і торік, створили українські художники з різних міст країни. Цього разу до фольклорних сюжетів додалися сучасні. Зокрема, це "Різдвяний ярмарок", "Тигристий Новий рік" та навіть "Новорічний Zoom". Усі листівки анімовані.

Поштівки доступні для надсилання через будь-який месенджер.

Повідомляється, що проект "Дивовижна поштівка" створений за ініціативою першої леді України Олени Зеленської. Лише за минулі зимові свята українці, які скористалися сайтом, надіслали майже 80 тисяч поштівок.

Як раніше повідомляв УНІАН, найулюбленішими новорічними святами українців є Різдво (49%) і Новий рік (37%). День Святого Миколая обрали 6%, Старий Новий рік – 4%. Жодне з цих новорічних свят не люблять 2%.

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