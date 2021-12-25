Франциск закликав віруючих не забувати про скромність Ісуса і пам'ятати, що він прийшов у світ бідним.

Папа Франциск відслужив різдвяну месу перед сотнями парафіян у Соборі Святого Петра у Ватикані незважаючи на чергову хвилю COVID-19, викликану штамом "Омікрон".

Понтифік закликав цінувати людську працю і не допускати смертей на робочому місці, повідомляє euronews.

"Саме там народжується Ісус: поруч з ними, поруч із забутими на периферії. Він приходить туди, де людська гідність піддається випробуванню. Він приходить, щоб облагородити знедолених, і спочатку відкриває Себе їм: не освіченим і важливим людям, а бідним роботягам. Бог сьогодні приходить, щоб наповнити гідністю суворість праці. Він нагадує нам про важливість наділення чоловіків і жінок гідністю через працю", - сказав під час служби Папа Римський.

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Франциск закликав віруючих не забувати про скромність Ісуса і пам'ятати, що він прийшов у світ бідним.

"Це послання: Бог не підноситься у величі, а применшує себе. Применшення в очах світу - це шлях, який він обрав, щоб наблизитися до нас, торкнутися наших сердець, врятувати нас і повернути нас до того, що дійсно важливо", - зазначив Франциск

На месу було допущено 1500 осіб, що майже в 10 разів більше, ніж у 2020 році, коли Італія закрилася на різдвяний локдаун. Але це все одно мала частина місткості собору Святого Петра, в звичайний час він може прийняти до 7 тис. осіб.

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