Візит глави організації приурочений до масштабної суспільно-важливої події у культурному житті одеситів.

Одесу наступного тижня відвідає генеральний директор ЮНЕСКО Одре Азуле з нагоди відкриття інформаційної таблички про включення міста до списку Всесвітньої спадщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання виконкому Одеської міської ради повідомив мер міста Геннадій Труханов.

За його словами, у січні комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за прискореною процедурою вніс місто до списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

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Як зазначив Труханов, це покладає на місто певні обов’язки. Також влада зобов’язана розмістити в історичному центрі відповідну інформаційну табличку, яка вказуватиме на особливий статус території.

Виконком визначив місце для встановлення інформаційної таблички "Історичний центр Одеси" на перехресті вулиць Пушкінської та Ланжеронівської.

"Табличку урочисто відкриють під час візиту до міста гендиректора ЮНЕСКО 4 квітня", - сказав Труханов.

Історичне місто Одеса стало частиною спадщини ЮНЕСКО

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році президент України Володимир Зеленський у зверненні до учасників 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО заявив, що Україна підготувала номінаційне досьє Одеси для включення до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Президент закликав ініціювати проведення позачергової сесії комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, щоб вирішити це питання.

25 січня 2023 року комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на 18-й позачерговій сесії ухвалив рішення про внесення культурно-історичної пам’ятки "Історичний центр міста-порту Одеси" до списку Всесвітньої спадщини під загрозою.

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