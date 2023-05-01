Дівчинка переконала, що її матір потрібно лікувати.

12-річна дівчинка Анна-Марія з Чернігова, яку забрали у 78-річної матері Валентини Підвербної після скарг про жорстоку поведінку пенсіонерки та домашнє насильство, заявила, що не хоче повертатися до мами.

Вона написала на своїй сторінці в Instagram, що у її матері великі проблеми з ментальним здоров'ям. Валентина не дозволяла дівчинці прибирати в будинку і всіляко знущалася з неї.

"Якщо я повернуся до матері, я вчиню самогубство. Скажіть мені, будь ласка, ви вважаєте нормальним виривати паралон із бюстгальтера? Список ненормальних речей, які робила моя мати, дуже великий", - написала Анна-Марія.

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Дівчинка переконала, що її матір потрібно лікувати.

"Люди кажуть, що мені потрібно прибрати в квартирі, а я скажу, що моя мати не дозволяла мені прибирати, навіть мити унітаз", - розповіла вона.

Скандал з найстаршою матір'ю України та її дочкою

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення про негайне відібрання дитини у найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної через неналежні умови догляду та проживання, а також загрозу життю дитини.

12-річна донька найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної в одній із соцмереж опублікувала допис, у якому розповіла про психологічне і фізичне знущання над нею з боку матері.

Підвербна народила дівчинку Анну-Марію в лютому 2011 року. У віці 66 років вона стала найстаршою матір’ю України, дитина з‘явилася на світ після процедури штучного запліднення.