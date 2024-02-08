Зараз міністерство працює над розробкою цього функціоналу.

Міністерство цифрової трансформації зараз працює над запровадженням електронного військового квитка та електронного кабінета призовника, але, швидше за все, він існуватиме поза межами платформи "Дія". Про це заявив очільник Мінцифрри Михайло Федоров в інтерв'ю українській редакції Forbes.

За його словами, розробка електронного квитка ведеться так, що в теорії цей функціонал може з'явитися і в "Дії", але у підсумку, найімовірніше, він існуватиме окремо.

"Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток в "Дії". Проте, найімовірніше, його не буде [в Дії]. Зараз ми працюємо над цим проектом окремо", – заявив Федоров і зазначив, що пріоритет у розкритті цієї інформації належить Міністерству оборони.

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Однак пізніше прес-служба Мінцифри уточнила в коментарі Forbes, що військового квитка і електронного кабінету призовника у мобільному додатку "Дія" таки не буде. Інших подробиць поки що не наводять.

Електронний військовий квиток та електронний кабінет призовника

Як писав УНІАН, у січні до Верховної Ради було подано новий законопроект про посилення мобілізації, який серед іншого передбачає створення електронного кабінету військовозобов’язаного.

Як пояснив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк, електронний кабінет дасть змогу громадянам вносити свої облікові дані без очного візиту до ТЦК. Для держави це вигідно тим, що вона отримає більш повну інформацію про мобілізаційний резерв.

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