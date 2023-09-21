Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Двом посадовцям заводу в Сумах повідомлено про підозру у колабораційній діяльності та злочині, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Згідно з повідомленням Служби безпеки України, ліквідовано масштабну схему постачання до РФ стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі країни-агресора. Мова йде про насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших "донорів" бюджету РФ.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення РФ керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до Росії в обхід накладених санкцій. Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії. Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до РФ.

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Крім цього, посадовці постачали українське насосне обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.

Під час обшуків за місцями роботи і фактичного проживання фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони із доказами оборудки. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

У результаті слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Викриття колаборантів

Як повідомляв УНІАН, сьогодні СБУ також повідомила, що на Херсонщині затримали сім’ю колаборантів, які допомагали РФ провести фейковий референдум у 2022 році.

Затримано двох організаторок псевдореферендуму РФ – це жительки Бериславського району: мати з донькою, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

Обох колаборанток "призначили" до окупаційної "виборчої комісії" одного із місцевих селищ. Вони здійснювали подворові обходи жителів та збирали "голоси за приєднання" Херсонщини до РФ. У разі відмови ставити "потрібну" відмітку у фейковому бюлетені, ворожі поплічниці погрожували ув’язненням до російської катівні.

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