У разі відмови "правильно" голосувати мати з донькою погрожували односельцям ув’язненням до російської катівні.

На Херсонщині затримали сім’ю колаборантів, які допомагали РФ провести фейковий референдум у 2022 році.

Як повідомляє прес-служба СБУ, затримано двох організаторок псевдореферендуму РФ, який відбувся торік під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонщини. Це жительки Бериславського району: мати з донькою, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу.

"Обох колаборанток "призначили" до окупаційної "виборчої комісії" одного із місцевих селищ. Вони здійснювали подворові обходи жителів та збирали "голоси за приєднання" Херсонщини до РФ. У разі відмови ставити "потрібну" відмітку у фейковому бюлетені, ворожі поплічниці погрожували ув’язненням до російської катівні", - розповіли в СБУ.

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За даними слідства, для додаткового залякування місцевого населення колаборанток супроводжували озброєні бойовики. Потім фігурантки фальсифікували "підсумки" фейкового плебісциту на користь Кремля.

Зазначається, що після звільнення селища зловмисниці залишились на території району і сподівались, що про них "не згадають". Втім, співробітники СБУ викрили обох колаборанток, встановили їхні адреси і затримали.

Зрадниць підозрюють у колабораційній діяльності. Наразі вони під вартою.

Як уточнили в Херсонській обласній прокуратурі, вказані жінки як члени незаконно створених виборчих комісій ходили по домівках жителів села Максима Горького, закликаючи їх голосувати на користь країни-агресора та видавали "бюлетені".

У Львові блогер закликав вдарити по будівлі СБУ російськими ракетами

Правоохоронці викрили блогера, який знімав будівлю Служби безпеки у Львові та закликав вдарити по ній російськими ракетами. Для здійснення теракту зловмисник агітував поцілити в режимний об’єкт, а щоб поширити заклики, він робив онлайн-трансляцію на власній сторінці в "Інстаграм" поблизу будівлі спецслужби. Під час стріму разом зі своїм спільником із-за кордону він дискредитував співробітників СБУ.

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