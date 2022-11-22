83-річний чоловік перерахував на потреби українських Збройних сил усі свої заощадження.

Президент України Володимир Зеленський відзначив орденом "За заслуги" ІІІ ступеня 83-річного пенсіонера з Чернівецької області Миколу Шевчука, який перерахував на потреби українських Збройних сил усі свої заощадження.

Указ про нагородження оприлюднено на сайті глави держави у понеділок, 21 листопада.

"Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня Шевчука Миколу Григоровича – пенсіонера, Чернівецька область", – йдеться у документі.

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Микола Шевчук отримав свій орден "за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах воєнного стану, вірність українському народові".

За даними "Суспільного" Шевчук нпередав ЗСУ заощадження за понад 10 років. Йдеться про майже 400 тисяч гривень.

"Звертаюся до усіх багатіїв: не ховайте свої гроші! Допомагайте державі, армії, щоб прогнати агресора", – сказав пенсіонер.

Як пенсіонери допомагають ЗСУ

У Сумах 85-річний місцевий мешканець Микола Іванович продав нерухомість і передав $35 тисяч (близько 1,4 мільйона гривень) на допомогу Збройним силам України.

А на Київщині у будинку пенсіонера випадково згоріло понад 20 окупантів. Усі вони загинули внаслідок пожежі після застілля. Волонтери відновлять будинок чоловіка.

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