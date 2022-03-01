Рятувальники закликають бути пильними і вкрай обережними.

За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, у Сумській області ворог мінує кинуту техніку.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"28 лютого в районі с.Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення в неї загинув місцевий житель", - йдеться в повідомленні.

ДСНС закликає бути пильними та вкрай обережними.

"Без необхідності не намагайтеся проникнути в кинуту ворожу техніку і не торкайтеся залишених окупантами речей", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.

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