У районі с. Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку / Ілюстрація REUTERS
За інформацією Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України, у Сумській області ворог мінує кинуту техніку.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"28 лютого в районі с.Штепівка (Сумська область) окупант кинув заміновану бойову техніку. Під час спроби проникнення в неї загинув місцевий житель", - йдеться в повідомленні.
ДСНС закликає бути пильними та вкрай обережними.
"Без необхідності не намагайтеся проникнути в кинуту ворожу техніку і не торкайтеся залишених окупантами речей", - зазначили в Центрі протидії дезінформації.
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