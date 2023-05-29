На Черкащині провели в останню путь 22-річного нацгвардійця, якого збив насмерть суддя / фото Суспільне Черкаси

У Тальному на Черкащині відбулася прощальна церемонія - в останню путь провели 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який загинув внаслідок ДТП за участі київського судді Олексія Тандира, повідомили у Тальнівській міській територіальній громаді. 

"У вічному смутку залишилися мама Олена Григорівна, батько Валерій Володимирович, брат Олег, дружина Анна та троє діток. Прощальна церемонія відбулася 28 травня у місті Тальному. … Усі, хто знав Вадима, запам'ятають його щирим, добрим юнаком, вірним товаришем, турботливим сином і братом, люблячим татусем. Сміливим воїном, який мріяв бути військовим і захищати Батьківщину, запам'ятає його вся наша громада", – йдеться в повідомленні. 

"Суспільне Черкаси" повідомляє, що провести в останню путь військового зібралися сотні людей – сусіди, рідні, знайомі, вся футбольна команда, за яку він грав, побратими. 

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Церемонія прощання розпочалася у подвір'ї військового, поблизу ґанку, після – перемістилася на центральну площу міста. Містяни зустрічали труну навколішки, дорогу встелили квітами. Вадима Бондаренка поховали на місцевому кладовищі. 

На Черкащині провели в останню путь 22-річного нацгвардійця, якого збив насмерть суддя / фото Суспільне Черкаси

Що відомо про Вадима Бондаренка? 

Майбутній нацгвардієць Вадим Бондаренко народився 19 жовтня 2000 року у місті Тальному на Черкащині. Місцеві розповідають, що Бондаренко був вправним футболістом – грав за шкільну команду, брав участь в районних змаганнях.

Після навчання в місцеві школі здобув професію будівельника у Тальнівському будівельно-економічному коледжі. 

У 2019 році одружився, разом із дружиною Анею виховував трьох дітей – Мілану, Ельдара та Поліну (молодшій дочці зараз лише два роки). Родина мешкала в селі Майданецьке, що за 10 кілометрів від Тального. 

У 2020 був призваний на строкову службу у Національну гвардію, спочатку служив в Черкасах. Потім перевели до столиці – тут служив і дотепер. 

Максим, один із побратимів Вадима, розповів "Суспільне", що загиблий завжди мріяв стати військовим. 

"Я знаю, що стати військовим це була його мрія. Наскільки я знаю, що його батько і брат захищають Україну, він хотів воювати разом із ними. Але найгірше, що могло статися, сталося на місці його нинішньої служби, на блокпосту", — зазначив він.

ДТП за участі судді Олексія Тандира - що треба знати 

Раніше цього тижня стало відомо про ДТП на одному з блокпостів в Києві – авто на великій швидкості збило нацгвардійця, який в цей час встановлював загороджувальні елементи. Внаслідок зіткнення військовий загинув на місці. 

Винуватцем аварії виявився голова районного суду Київської області Олексій Тандир, який, як вважається, керував авто в стані сп’яніння. 

27 травня суддю відправили під варту без права внесення застави. Та правоохоронці попереджають - притягнення судді до відповідальності не буде простою задачею. Він заперечує провину і, ймовірно, спробує маніпулювати правом і затягнути судовий процес.

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