У церемонії прощання взяли участь сотні людей.

У Тальному на Черкащині відбулася прощальна церемонія - в останню путь провели 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який загинув внаслідок ДТП за участі київського судді Олексія Тандира, повідомили у Тальнівській міській територіальній громаді.

"У вічному смутку залишилися мама Олена Григорівна, батько Валерій Володимирович, брат Олег, дружина Анна та троє діток. Прощальна церемонія відбулася 28 травня у місті Тальному. … Усі, хто знав Вадима, запам'ятають його щирим, добрим юнаком, вірним товаришем, турботливим сином і братом, люблячим татусем. Сміливим воїном, який мріяв бути військовим і захищати Батьківщину, запам'ятає його вся наша громада", – йдеться в повідомленні.

"Суспільне Черкаси" повідомляє, що провести в останню путь військового зібралися сотні людей – сусіди, рідні, знайомі, вся футбольна команда, за яку він грав, побратими.

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Церемонія прощання розпочалася у подвір'ї військового, поблизу ґанку, після – перемістилася на центральну площу міста. Містяни зустрічали труну навколішки, дорогу встелили квітами. Вадима Бондаренка поховали на місцевому кладовищі.

Що відомо про Вадима Бондаренка?

Майбутній нацгвардієць Вадим Бондаренко народився 19 жовтня 2000 року у місті Тальному на Черкащині. Місцеві розповідають, що Бондаренко був вправним футболістом – грав за шкільну команду, брав участь в районних змаганнях.

Після навчання в місцеві школі здобув професію будівельника у Тальнівському будівельно-економічному коледжі.

У 2019 році одружився, разом із дружиною Анею виховував трьох дітей – Мілану, Ельдара та Поліну (молодшій дочці зараз лише два роки). Родина мешкала в селі Майданецьке, що за 10 кілометрів від Тального.

У 2020 був призваний на строкову службу у Національну гвардію, спочатку служив в Черкасах. Потім перевели до столиці – тут служив і дотепер.

Максим, один із побратимів Вадима, розповів "Суспільне", що загиблий завжди мріяв стати військовим.

"Я знаю, що стати військовим це була його мрія. Наскільки я знаю, що його батько і брат захищають Україну, він хотів воювати разом із ними. Але найгірше, що могло статися, сталося на місці його нинішньої служби, на блокпосту", — зазначив він.

ДТП за участі судді Олексія Тандира - що треба знати

Раніше цього тижня стало відомо про ДТП на одному з блокпостів в Києві – авто на великій швидкості збило нацгвардійця, який в цей час встановлював загороджувальні елементи. Внаслідок зіткнення військовий загинув на місці.

Винуватцем аварії виявився голова районного суду Київської області Олексій Тандир, який, як вважається, керував авто в стані сп’яніння.

27 травня суддю відправили під варту без права внесення застави. Та правоохоронці попереджають - притягнення судді до відповідальності не буде простою задачею. Він заперечує провину і, ймовірно, спробує маніпулювати правом і затягнути судовий процес.

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