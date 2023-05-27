Таким чином, суд ввечері 27 травня задовольнив клопотання прокуратури.

Судді Макарівського районного суду Київської області Олексію Тандиру, який у ніч на 26 травня був в автівці, яка збила насмерть нацгвардійця, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21 липня 2023 року без можливості внесення застави, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Як зазначає "Суспільне", адвокатка Ірина Бовнега заявила, що раніше суддя Тандир жодного разу не притягувався до відповідальності, а злочин, що розглядається зараз, "був ненавмисним", а тому, за її словами, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту із браслетом нібито забезпечив би належну поведінку підзахисного.

Адвокат родини загиблого Вадима Бондаренка Денис Шевченко заявив, що наразі сім'я не приймає ніяких вибачень і сподівається на справедливе рішення суду та на якнайсуворіше покарання для судді Тандира.

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Резонансна ДТП у Києві з суддею - що відомо

У ніч з 25 на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир на "Лексусі" збив у Києві нацгвардійця, який встановлював загороджувальні елементи на блокпосту. Від отриманих травм військовослужбовець загинув на місці.

Загиблий нацгвардієць Вадим Бондаренко родом із Черкаської області. Хлопець із початку війни проходив строкову службу. Дружина, діти і мама нацгвардійця наразі перебувають за кордоном. Батько хлопця воює у Бахмуті.

Сам суддя відмазував колегу від "п'яної" ДТП - суддю Києво-Святошинського райсуду Дмитра Усатова.

Сьогодні, 27 травня, Вища рада правосуддя надала дозвіл на утримання під вартою судді Тандира, таким чином задовольнивши подання заступника Генерального прокурора.

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