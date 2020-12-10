У Києві до 6 років позбавлення волі засуджено екс-прокурора за скоєння смертельної ДТП.
Читайте такожВ Одесі п'яний водій іномарки з'їхав з дороги та на смерть збив двох пішоходів (фото)Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, вироком Голосіївського райсуду м. Києва колишнього прокурора визнано винним у скоєнні ДТП, внаслідок якої настала смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).
«Йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки з одночасним взяттям у залі суду під варту», - йдеться в повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 8 жовтня 2013 року у м. Києві на пр. Червонозоряному (Лобановського) прокурор Генеральної прокуратури скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула людина.
«Винуватець ДТП залишив місце події, а свій автомобіль без оформлення документів реалізував невстановленій слідством особі», - йдеться в повідомленні.
У ОГП зазначили, що кримінальне провадження слухалося у Голосіївському райсуді м. Києва з жовтня 2016 року.
«Водночас, протягом кількох років не було забезпечено явку та допит ключових свідків - безпосередніх очевидців цієї пригоди, а судові засідання постійно переносилися, не було завершено навіть дослідження письмових доказів», - йдеться в повідомленні.
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