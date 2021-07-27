В даний час ще троє українців залишаються в лікарнях.

У Польщі помер другий український громадянин після дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася у суботу, 24 липня.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі МЗС України.

"Сьогодні вранці в лікарні міста Лодзь помер громадянин України 1967 року народження, рідні вже інформовані посольством. Ще троє українців перебувають в лікарнях різних міст з позитивною динамікою. Всі - жителі Херсонської області", - повідомили дипломати.

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Справа перебуває на контролі посольства України в Польщі.

ДТП з українцями в Польщі: деталі

24 липня сталася ДТП у Польщі, неподалік міста Радомсько у Лодзькому воєводстві. Внаслідок зіткнення мікроавтобусу Volkswagen Transporter та легкового автомобіль Nissan, постраждали 7 громадян України. Всі вони були доправлені до лікарень. В той же день один з постраждалих українців помер у лікарні.

До лікарні потрапила також 36-річна водійка Nissan, жителька ґміни Ґідлє. Перший тест на тверезість показав у її крові 4 проміле алкоголю. За даними поліції, саме вона призвела до ДТП із мікроавтобусом, раптово виїхавши своєю автівкою на зустрічну смугу руху.

Автор: Віталій Саєнко