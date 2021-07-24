Усіх потерпілих громадян України із травмами госпіталізували.

У Польщі, неподалік міста Радомсько у Лодзькому воєводстві, через п'яну водійку семеро українців постраждали в дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє Польське радіо. Повідомляється, що аварія мікроавтобусу Volkswagen та легкового авто Nissan Quashquai, за кермом якого була дуже п'яна жінка, трапилася вранці на автошляху у населеному пункті Виґода поблизу Радомська.

Після прибуття на місце пригоди поліція побачила перекинуті у кюветах на протилежних сторонах дороги транспортні засоби. Спільно із рятувальниками були вжиті заходи для порятунку потерпілих.

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Мікроавтобусом, за повідомленням поліції у Радомську, подорожувало дев'ятеро осіб, з них семеро - громадяни України. Всі вони отримали травми і їх негайно госпіталізували. Повідомляється, що троє із потерпілих перебуває у важкому стані.

До лікарні потрапила також 36-річна водійка Nissan, жителька ґміни Ґідлє. Перший тест на тверезість показав у її крові 4 проміле алкоголю. За даними поліції, саме вона призвела до ДТП із мікроавтобусом, раптово виїхавши своєю автівкою на зустрічну смугу руху.

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Автор: Тетяна Поляковська