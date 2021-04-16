Звинувачення Волкову у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання суд не підтримав.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого викраденні та вбивстві активістів Майдану Юрія Вербицького і викраденні Ігоря Луценка.

Читайте такожСлідчі затримали ще одного підозрюваного у викраденні активістів Майдану Луценка і ВербицькогоПро це повідомив колишній народний депутат Ігор Луценко на своїй сторінці в Facebook Facebook.

"Сьогодні Бориспільський міськрайонний суд засудив до 9 років позбавлення волі Олександра Волкова, обвинуваченого викраденні та вбивстві Юрія Вербицького і мене під час подій Майдану. Визнали винними у катуванні, викраденні та протидії мирним зібранням (ст. 340, ч. 3 ст. 27 і ч. 3 ст. 146, 127)", - написав він.

Також Луценко зазначив, що прокуратура висувала також звинувачення Волкову у вбивстві і створенні організованого злочинного угруповання, але суд це не підтримав.

Він зауважив, що дане судове рішення суду - рішення першої інстанції, і воно набуде чинності не раніше, ніж відбудеться розгляд у апеляції.

За його словами, "в цій справі в СІЗО нині ще перебувають троє осіб, крім них, під судом один - очно, інших два - заочно".

Луценко наголосив, що більшість викрадачів, а особливо з організаторів і спонсорів цього злочину, зараз переховуються в Росії.

Активісти Майдану Вербицький і Луценко

21 січня 2014 року Луценка і Вербицького "тітушки" викрали з Олександрівської лікарні та вивезли з Києва. Після тортур їх залишили у лісі.

Вербицький від отриманих травм помер.

22 січня 2014 року його тіло виявили у лісі під Гнідином Бориспільського району Київської області.

Підозрюваного в організації викрадення, катуванні Вербицького і Луценка "тітушку" Волкова взяли під варту в липні 2017 року.

За даними прокуратури, Волков контактував з безпосереднім керівником (організатором і координатором) викрадення - Неживовим. Під час одного з контактів Волков перебував в офісі Олексія Чеботарьова, якого правоохоронці підозрюють в організації та координації дій "тітушок". Злочин вчинила група осіб, більшість з яких переховується від слідства й суду.

28 грудня 2020 року прокуратура направила до суду обвинувальні акти проти Сергія Мисливого та Івана Новотного. Їм інкримінують участь у злочинній організації, яка була створена для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також перешкоджання проведенню мирних зібрань під час Євромайдану.

Окремо Мисливому інкримінується вбивство Вербицького, а також використання та підбурювання до підробки офіційних документів, зокрема паспорта громадянина України.

З моменту затримання у березні 2020 року Мисливий та Новотний утримуються під вартою.

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Автор: Дмитро Хилюк