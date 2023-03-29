В результаті неналежного виконання ним службових обов’язків, територіальна громада Києва недоотримала платежі з оренди нежитлових приміщень на вул. Володимирській.

Екс-директору департаменту Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру у завданні збитків на понад 1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури. Зазначається, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва колишньому директору Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

За матеріалами слідства, між Головним управлінням житлового забезпечення та комунальним підприємством "Житлоінвестбуд-УКБ" був укладений договір оренди нежитлових приміщень площею 1409,3 кв.м. по вул. Володимирській в Києві для виконання функцій, передбачених статутом.

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"Проведеною аудиторською перевіркою встановлено, що в порушення методики розрахунків плати за користування комунальним майном орендна ставка за укладеним договором оренди та його умови впродовж 2016-2019 років департаментом КМДА не змінювалися. Таким чином приміщення територіальної громади міста тривалий час надавалось в оренду за необґрунтованою заниженою вартістю", - йдеться у повідомленні.

Так, пояснили у прокуратурі, внаслідок неналежного виконання підозрюваним службових обов'язків, територіальна громада міста Києва недоотримала орендні платежі на суму понад 1 млн грн, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та пред'явлення до нього цивільного позову в інтересах Київської міської ради з метою відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди.

Оголошення підозр іншим чиновникам

13 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому першому заступнику міністра охорони здоров’я. Його звинувачують у порушенні встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів. Йому висунуто підозру згідно з ст. 321-2 Кримінального кодексу.

Крім того, 10 лютого співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань провели спільні масштабні обшуки по всій вертикалі митниці.

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