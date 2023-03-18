Людина, яка співпрацювала з росіянами, не може бути почесним мешканцем, вважають в міськраді.

Міська рада Запоріжжя ухвалила рішення позбавити В’ячеслава Богуслаєва звання почесного громадянина міста.

Як повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв, в п’ятницю депутатський корпус підтримав низку важливих рішень. Одне з них стосувалося Богуслаєва.

"Ще одне рішення - позбавлення В’ячеслава Богуслаєва звання Почесного громадянина. Людина, яка співпрацювала з росіянами, не може бути почесним мешканцем славного козацького міста. Дякуємо депутатам, які підтримали цю ініціативу", – сказав він.

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Зауважимо, Богуслаєв також досі має звання Герой України (з 2000 року), звання почесний громадянин Запорізької області, низку орденів, медалей та державних нагород.

Справа очільника Мотор Січі - що треба знати

В жовтні стало відомо про затримання Службою безпеки України президента компанії "Мотор Січ", екс-нардепа В'ячеслава Богуслаєва, який має російське громадянство з 2000 року.

Йому було оголошено підозру у колабораційний діяльності та пособництві державі-агресору. За матеріалами справи, він продовжував постачати двигуни та інші запчастини до російських ударних вертольотів під час повномасштабної війни, допомагаючи ворогові обстрілювати українські міста та села. СБУ публікувала записи телефонних розмов Богуслаєва, які підтверджують його співпрацю з ворогом.

У лютому Служба безпеки України повідомила йому нову підозру через співпрацю з російськими терористами. За версією слідства, він здійснював фінансування "ДНР", зокрема, через сплату "податків" та "зборів" до бюджету цього терористичної організації.

8 березня журналісти оприлюднили розмови зрадника Богуслаєва, які він ще в статусі президента "Мотор Січ" мав з впливовими представниками російського військово-промислового комплексу.

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