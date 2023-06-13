Депутат Тараса Чорновіл назвав Аліну Михайлову "подолігархічною ш*арою".

Прихильники керівниці медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової у Києві облили невідомою рідиною з пляшки, зеленкою і кинули в смітник екс-народного депутат Тараса Чорновола за те, що він назвав Михайлову "подолігархічною ш*арою", повідомляє кореспондент УНІАН.

Син видатного українського діяча В'ячеслава Чорновола - Тарас 29 травня опублікував пост у своєму телеграм-каналі з фрагментом інтерв'ю Аліни Михайлової українській журналістці Яніні Соколовій, де обурився, що нібито "зелено-ватних мразот" запрошують на передачі, а "чесним людям" і слова не дають сказати.

Аліна Михайлова - що про неї відомо

Нагадаємо, що 10 березня в центрі Києві українці відправили в "останню подорож" українського героя Дмитра Коцюбайла. Його поховали на Аскольдовій могилі в Києві.

Наречена загиблого українського героя-легенди Дмитра Коцюбайла, відомого за позивним "Да Вінчі", розповіла моторошні подробиці про те, як втрачала коханого на власних руках. Вона згадав, як її загиблий на війні коханий "Да Вінчі" вчив її говорити слово "кохаю".

Вас також можуть зацікавити новини: