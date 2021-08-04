Вже цього місяця завершиться оновлення колон, арки, перил центрального балкона, верхньої частини цоколя академії.

Національна музична академія ім. Чайковського в Києві буде повністю відремонтована всередині і зовні вперше за останні 63 роки. Це лише один з пам'ятників культури, які відновлюють в столиці за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков на своїй сторінці в Facebook описав подробиці ремонту головного музичного вишу країни:

"До Дня Незалежності завершать роботу з головним фасадом. Вперше за 63 роки оновлять колони, арки, перила центрального балкона, верхню частину цоколя. Ну а восени почнуть масштабний ремонт всередині, замінять інженерні та каналізаційні комунікації".

Крім того, президентська програма "Велика реставрація" охопила в Києві близько 30 пам'яток культури, роботи на яких вже ведуться. Серед них експерт згадує Національну оперу України, Софійський собор, Києво-Могилянську академію, Києво-Печерську лавру та інші.

"Масштаб роботи на території Києво-Печерської Лаври взагалі вражає. На хвилиночку, реставрують 14 об'єктів. У Лаврі проведуть реставрацію Онуфріївської вежі, Троїцької церкви, фортечних стін, бібліотеки митрополита Флавіана, вежі Івана Кушника, Церкви Всіх Святих, порохових погребів у київській фортеці та інших значущих об'єктів", - коментує Биков.

Раніше повідомлялося, що до Дня незалежності в столиці відремонтують Театральну площу перед Національною оперою ім. Шевченка і фасад самої будівлі. На площі повністю замінять розбиті гранітні плити та електромережі, реконструюють ліхтарі й обладнають систему поливу газонів, якої раніше не було.

Автор: Станислав Кожемякин