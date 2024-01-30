Щодо них також можуть запровадити обмеження.

Згідно з новим проектом закону про мобілізацію, військовозобов'язаним громадянам України в інших країнах не надаватимуть консульські послуги, якщо вони не матимуть військово-облікових документів.

Про це йдеться у документі, який сьогодні передали до Верховної Ради. Зазначається, що це стосується звернень в закордонні дипломатичні установи від чоловіків віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовообязанними або резервистами. Виключеннями є наступні випадки:

оформлення посвідчення на повернення в Україну;

надання консульських послуг щодо дітей, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення нотаріальних дій з питань оформлення спадщини;

вчинення дій за заявами громадян, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Крім того, обмеження щодо людей, які протягом 10 днів з дня вручення вимоги не з'явивилися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, стосуються і тих, хто перебуває в іншій країні - вони мають прийти до закордонної дипломатичної установи України.

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В іншому випадку людей хочуть обмежити у праві на виїзд за межі України, керування транспортними засобами, а також накласти арешт на кошти та інші цінності.

Що відомо про новий закон про мобілізацію:

Нагадаємо, що сьогодні, 30 січня, Кабмін подав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію, який раніше викликав багато обговорень.

Згідно з новими правками, тепер в Україні хочуть скасувати право на відстрочку від призову у державних службовців.

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