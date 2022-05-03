У Маріуполі залишається понад 100 тисяч жителів.

Біля Бердянська близько 2 тисяч маріупольців чекають на евакуацію, яку зривають окупанти.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми чекали, що на Луначарському кільці, біля Бердянська, відбудеться евакуація. Там сьогодні 2 тисячі жителів Маріуполя чекають, які виїхали, добралися до Бердянська. Вони вже 2 тижні чекають на евакуацію, і ми оголосили її початок. Але ворожі російські війська руйнують наші плани, не дають змоги маріупольцям добратися до підконтрольної Україні території Запоріжжя", - сказав Бойченко.

За словами Бойченка, в цілому у Маріуполі залишається більше 100 тисяч жителів, які також чекають на евакуацію. Він додав, що більше 200 цивільних переховуються на заводі "Азовсталь".

"Вчора після евакуації відразу розпочалася атака на "Азовсталь", відразу пішли танки, важка артилерія, підійшли кораблі і почалася велика "визволительна операція", - зазначив мер

Як повідомляв УНІАН, 1 травня розпочалась евакуація цивільних осіб з маріупольського заводу "Азовсталь". Того ж дня президент Володимир Зеленський повідомив, що близько 100 осіб виїхали у Запоріжжя.

За даними міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, з бомбосховищ на території "Азовсталі" 2 травня вдалося вивести більше 100 цивільних людей.

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