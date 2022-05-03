Окупанти намагаються прорватися на територію заводу.

Російські окупанти почали штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар ("Калина") у коментарі "Українській правді" заявив, що окупанти просто зараз намагаються прорватися на територію заводу.

"Цілу ніч нас бомбардували авіабомбами, загинуло двоє цивільних жінок, а зараз відбувається штурм "Азовсталі", - сказав він.

Спочатку про штурм "Азовсталі" у своєму Телеграм-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

"Просто зараз пробують прорватися на територію заводу. Інформацію підтверджує заступник командира полку "Азов". Більше деталей поки немає", - зазначав він.

Цаплієнко нагадав, що перед штурмом авіація РФ кілька годин поспіль бомбила "Азовсталь". Виникла масштабна пожежа, стовп диму видно в усіх районах Маріуполя.

У Міноборони РФ вже знайшли виправдання для штурму та цинічно заявили, що "почали знищувати вогневі позиції "Азова" та ЗСУ на "Азовсталі", коли ті порушили режим тиші".

Також російські ЗМІ публікують відео штурму "Азовсталі":

Відео: Известия

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 1 травня, почалася евакуація цивільного населення, яке знаходилося в укритті підприємства "Азовсталь" в Маріуполі. Перша група приблизно з 100 осіб виїхала на підконтрольну територію. 2 травня вони прибули до Запоріжжя.

Вранці 2 травня в Маріуполі почалася друга хвиля евакуації. У мерії Маріуполя додали, що також є попередня домовленість про залучення, приєднання людей в Мангуші, в Бердянську і залучення колон з власного транспорту.

Як повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, з бомбосховищ, розташованих на території "Азовсталі", вже вдалося вивести понад 100 осіб.

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