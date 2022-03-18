По місту продовжується бомбардування та вуличні бої.

Близько тисячі маріупольців вирушили до Бердянська. Пів тисячі осіб вже прямують з Бердянська до Запоріжжя.

Про це повідомили у прес-службі Маріупольської міськради.

"П’ять автобусів з евакуйованими маріупольцями вже прямують з Бердянська до Запоріжжя. Всього майже 500 людей. У Запоріжжі на них чекає вся необхідна допомога - від забезпечення харчовими продуктами й медикаментами до розселення", - йдеться в повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко станом на 11:45 сповіщав, що близько 1000 людей в дорозі від Бердянська до Запоріжжя.

Дорогою влада забезпечила дозаправку особистого автотранспорту мешканців Маріуполя, які вирвалися з міста, але не можуть продовжити шлях.

Ситуація в Маріуполі, за його словам, залишається важкою.

"По місту продовжується бомбардування та вуличні бої. Нажаль, і далі спостерігаємо захід літаків з напрям російського Єйська. За наявними даними щодня на Маріуполь російська авіація скидає не менш 100 авіаційних бомб. Інформація по наслідкам бомбардування Драм театру уточнюється, що ускладнюється обстрілами цього району", - зазначив Андрющенко.

Як повідомляв УНІАН, росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі ввечері, 16 березня. На той час у приміщеннях перебували сотні цивільних з дітьми.

Відомо, що звідти евакуйовано 130 людей. Ще близько 1300 залишається під завалами. Окупанти обстрілюють співробітників СБУ, які намагаються дістати громадян з-під завалів драмтеатру в Маріуполі.

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