Росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі ввечері, 16 березня.

Російські терористи здійснили обстріл по співробітниках СБУ, які намагались дістати громадян з-під завалів драмтеатру в Маріуполі.

Про це повідомляє полк Азов.

"Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру потрапили під ворожий обстріл", - інформують бійці.

Росіяни скинули бомбу на драмтеатр у Маріуполі ввечері, 16 березня. На той час у приміщеннях перебували сотні цивільних з дітьми.

Сьогодні вранці стало відомо, що бомбосховище атаку окупантів витримало – розпочалась операція з порятунку потерпілих.

16 березня окупанти також обстріляли евакуаційну колону людей, які намагалися покинути оточене місто.

Раніше жертвою ворожих ракет став пологовий будинок.

За даними міськради, щодня росіяни скидають в середньому 50-100 авіабомб.

Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у бомбосховищах.

Збройні сили героїчно захищають Маріуполь від військ РФ. Захисники самовіддано борються за кожну вулицю.

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