Студенти НУ ЛП зібралися на масштабний мітинг під головним корпусом вишу.

Студенти Національного університету "Львівська політехніка" вийшли на масовий мітинг та вимагають звільнення скандальної професорка Ірини Фаріон. Протести спалахнули на тлі кількох скандалів, які спровокувала мовознавиця.

Як повідомляє "Суспільне Львів", студенти прийшли до головного корпусу "Львівської політехніки" з вимогою звільнити Фаріон з університету. Збір студенти розпочали близько 12 год. Із собою учасники протесту принесли плакати "Фаріон - геть", "Ірина Фаріон ганьбить Україну" тощо.

До студентів вийшли представники "Львівської політехніки" та запросили їхніх представників у адміністрацію. Місцеві пабліки публікують відео, на яких студенти рухаються до кабінету ректора.

Скандали з Фаріон

Нещодавно Фаріон докорила воїнам легендарного полку "Азов" за те, що дехто з них говорить російською мовою. Більш того, вона заявила, що не вважає російськомовних захисників українцями і патріотами, і назвала їх "збродом".

Екс-командир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін у відповідь на її слова наголосив, що Фаріон "ніхто не давав права відкривати рота у бік бійців "Азову", Третьої штурмової чи будь-якого другого підрозділу української армії".

Студенти Національного університету "Львівська політехніка" закликали правоохоронні органи перевірити заяви мовознавці Ірини Фаріон на предмет порушення статті про "образу честі та гідності військових ЗСУ".

Вчора ж Фаріон опинилася в центрі нового скандалу - вона "здала" Федеральній службі безпеки проукраїнського студента з окупованого Криму.

У своєму Телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів "мову окупації", тому дякує Фаріон за працю у контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала скандальна професорка.

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ схопила студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.

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