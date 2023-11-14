Мовознавиця зазначила, що хлопець нібито сам винен у тому, що розкрив свої персональні дані та не подбав про свою безпеку.

Екснардепка та мовознавиця Ірина Фаріон знайшла "слід ФСБ" у ситуації із затриманням кримського студента Максима після того, як вона "злила" у мережу його особисті дані разом з проукраїнською позицією.

Як заявила Фаріон у блозі для "УП", у листах, які приходять їй на електронну пошту, дописувачі не зазначають, чи можна їх висвітлювати публічно. Вона вважає за потрібне робити це на власний розсуд.

Фаріон зазначила, що такі думки публікувати "особливо важливо тепер, коли почалася безпрецедентна атака на українську мову і нехтування мовним законодавством в освітній та військовій царинах".

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"Тобто Ваша підтримка, надіслана мені на е-пошту, це насправді підтримка української України, а не персонально Фаріон. І про це має знати якнайширше коло українців, аби розуміти, що ми не самотні і нас багато, хоч де ми є. Саме про це був слушний допис так званого "студента з Криму" (хто він – аж ніяк не можу знати), де зауважено на визначальному: як українцям у звільненому Криму реагувати на московську мову з уст військовика в українській формі, що зайде у звільнений Крим? Запитання риторичне. Бо кожна армія має говорити мовою своєї землі, своїх дідів-прадідів, а не мовою ворога", - заявила Фаріон.

Мовознавиця заявила, що студент, "що вмент відхрестився від своїх слів", нібито точно мав би знати про небезпеку підписуватися власним прізвищем. Фаріон вважає, що хлопець сам винен у тому, що не потурбувався про власну безпеку.

"Чи не свідчить це про сплановану провокацію ФСБ, підкинуту вже цього тижня, коли попередня понеділкова атака, яка тривала на всі мої обліковники, з тріском провалилася. Особливий провал стосувався бажання втягнути в якісь ефемерні акції протестів студентів Львівської політехніки", - заявила Фаріон.

Вона переконує, що на тлі затримання студента з Сімферополя на її телефон і на ту ж е-пошту нібито "надходить нескінченна кількість диких погроз і типова їхня лайка московською мовою і з московських номерів і, звісно, доморощені підгавкувачі".

Фаріон натякає, що це може бути "спільною злучкою варварського зовнішнього ворога з прихованим внутрішнім.

"Не треба перекладати з хворої голови на здорову, а звинувачення на мою адресу не мають під собою жодних підвалин, бо їхнє підґрунтя, найімовірніше, московське ФСБ. Маю намір щодо цього звернутися до СБУ", - заявила Фаріон.

Затримання кримського студента

Скандальна мовознавиця Ірина Фаріон "здала" Федеральній службі безпеки проукраїнського студента з окупованого Криму.

У своєму Телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима, у якому той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі, де навчається на факультеті української філології. Хлопець писав, що нібито не хоче чути від українських воїнів "мову окупації", тому дякує Фаріон за працю у контексті нещодавнього мовного скандалу, який спровокувала скандальна професорка.

Скриншот миттю підхопили російські пропагандисти, які дякували Фаріон за "співпрацю". ФСБ схопила студента та змусила вибачатися на камеру. Відео з Максимом з'явилося у мережі.

Представниця президента України у АР Крим Таміла Ташева різко розкритикувала мовознавицю Ірину Фаріон за те, що вона спроровокувала затримання проукраїнського студента Максима. Вона має намір звернутися до правоохоронців щодо цієї події.

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