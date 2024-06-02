Насправді окупанти вчергове завдали удару по цивільних об’єктах. Інформація про постраждалих уточнюється.

Російські загарбники завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі України, після чого сьогодні російські пропагандистські пабліки розповсюдили інформацію про нібито знищення кораблів та катерів ВМС ЗСУ – військові моряки відреагували заявою про фейк.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Одесі під час оголошення повітряної тривоги було чутно гучний вибух. У Силах оборони півдня попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Згодом служба зв’язків з громадськістю командування Військово-Морських сил ЗСУ повідомила, що у російських ЗМІ розповсюджується дезінформація щодо знищення кораблів та катерів ВМС ЗСУ.

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"Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських сил ЗСУ, РФ вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Кораблі та катери Військово-Морських сил ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку", - заявили військові.

Також йдеться, що інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється. Українців попросили не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки, а довіряти лише офіційним джерелам.

Начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що розповсюджувати фейки – постійна робота росЗМІ, які є "інструментом пропаганди" Кремля.

"Я, зазвичай, не коментую так звані російські ЗМІ. Тому що в Росії, в принципі, їх не існує... Тому що це - тоталітарна країна, яку очолює диктатор - тому вони у своїх пабліках можуть писати, що завгодно... Так, атака була (по припортовій інфраструктурі – УНІАН) й сьогодні, й вчора. Скоріш за все, це балістика", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.

Він додав, що загарбники вчергове завдали такого удару, бо навмисно створюють напругу напередодні Саміту мира, який повинен відбутися у червні у Швейцарії.

"Їм дуже заважає, що, по-перше, щось без них відбувається. По-друге, – це така політика, типова поведінка для так званої РФ напередодні будь-яких мирних ініціатив, незалежно від того, бере в них Росія участь, чи ні. Вони завжди посилюють рівень напруги, ускладнюють ситуацію на фронті", - сказав Плетенчук.

Війна в Україні: новини

31 травня на Придніпровському та Оріхівському напрямках російські загарбники здійснили два десятки штурмів, при цьому ворог втратив 75 одиниць озброєння та військової техніки, серед якої – сучасна станція супутникового зв’язку "Ливень", 14 гармат та 2 термінали супутникового зв’язку Starlink.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 15 штурмів, вчора у цьому районі було 9 ворожих атак. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини загарбники здійснили 5 штурмів в районі Кринок. У ЗСУ запевняють, що всі штурми противника завершились його поразкою - зазнавши втрат, він відійшов на свої вихідні позиції.

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