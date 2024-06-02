Російські загарбники завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі України, після чого сьогодні російські пропагандистські пабліки розповсюдили інформацію про нібито знищення кораблів та катерів ВМС ЗСУ – військові моряки відреагували заявою про фейк.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Одесі під час оголошення повітряної тривоги було чутно гучний вибух. У Силах оборони півдня попередили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Згодом служба зв’язків з громадськістю командування Військово-Морських сил ЗСУ повідомила, що у російських ЗМІ розповсюджується дезінформація щодо знищення кораблів та катерів ВМС ЗСУ.
"Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських сил ЗСУ, РФ вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України. Кораблі та катери Військово-Морських сил ЗСУ продовжують захищати Україну з морського напрямку", - заявили військові.
Також йдеться, що інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється. Українців попросили не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки, а довіряти лише офіційним джерелам.
Начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук зазначив, що розповсюджувати фейки – постійна робота росЗМІ, які є "інструментом пропаганди" Кремля.
"Я, зазвичай, не коментую так звані російські ЗМІ. Тому що в Росії, в принципі, їх не існує... Тому що це - тоталітарна країна, яку очолює диктатор - тому вони у своїх пабліках можуть писати, що завгодно... Так, атака була (по припортовій інфраструктурі – УНІАН) й сьогодні, й вчора. Скоріш за все, це балістика", - сказав Плетенчук в ефірі телемарафону.
Він додав, що загарбники вчергове завдали такого удару, бо навмисно створюють напругу напередодні Саміту мира, який повинен відбутися у червні у Швейцарії.
"Їм дуже заважає, що, по-перше, щось без них відбувається. По-друге, – це така політика, типова поведінка для так званої РФ напередодні будь-яких мирних ініціатив, незалежно від того, бере в них Росія участь, чи ні. Вони завжди посилюють рівень напруги, ускладнюють ситуацію на фронті", - сказав Плетенчук.
Війна в Україні: новини
31 травня на Придніпровському та Оріхівському напрямках російські загарбники здійснили два десятки штурмів, при цьому ворог втратив 75 одиниць озброєння та військової техніки, серед якої – сучасна станція супутникового зв’язку "Ливень", 14 гармат та 2 термінали супутникового зв’язку Starlink.
На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 15 штурмів, вчора у цьому районі було 9 ворожих атак. На лівобережжі Дніпра тимчасово окупованої Херсонщини загарбники здійснили 5 штурмів в районі Кринок. У ЗСУ запевняють, що всі штурми противника завершились його поразкою - зазнавши втрат, він відійшов на свої вихідні позиції.