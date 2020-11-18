Почесний патріарх вважає, що інші православні церкви не погодяться визнавати "зверхність влади Константинопольського патріархату".

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет, який не визнає цей статус і називає себе предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату та патріархом Київським і всієї Руси-України, заявляє, що автокефалію ПЦУ більше не визнає жодна церква.

Читайте такожФіларета виключили із Синоду ПЦУЯк передає кореспондент УНІАН, про це Філарет сказав на прес-конференції.

“Православну церкву України більше не визнає жодна церква”, - наголосив Філарет.

Він вважає, що визнання надання томосу для ПЦУ буде свідчити про визнання “зверхності влади Константинопольського патріархату у православ’ї”.

“Якщо якась церква приймає рішення, що Константинопольський патріарх не тільки перший по честі, а перший і по владі – то це вже втрата чистоти православ’я. І тому православні церкви не підуть на це”, - зазначив Філарет.

За його словами, томос нині не визнає переважна більшість церков, окрім трьох.

“Чому не визнають? А тому, що у цьому томосі закладено зверхність влади Константинопольського патріархату, і тому визнання ПЦУ далі не буде”, - заявив він.

Створення ПЦУ

15 грудня 2018 року Об'єднавчий собор представників українських православних церков обрав митрополита Переяславського та Білоцерківського Української православної церкви Київського патріархату Єпіфанія предстоятелем єдиної помісної Православної церкви України.

6 січня 2019 року в соборі святого Георгія у Стамбулі вселенський патріарх Варфоломій вручив митрополиту Епіфанію томос про надання автокефалії ПЦУ.

У 2019 році про своєвизнання ПЦУ заявили Елладська православна церква і Александрійський патріархат.

3 лютого 2020 року Епіфаній висловив переконання, що автокефалію ПЦУ визнає ще кілька помісних православних церков попри тиск з боку Російської православної церкви.

24 жовтня 2020 року Кіпрська православна церква визнала автокефалію ПЦУ та її предстоятеля Епіфанія.

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Автор: Віталій Саєнко