Збиток від протиправної діяльності сягає десятків мільйонів доларів.

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) повідомив про підозру жителю Тернопільської області в розробці шкідливого програмного забезпечення, спрямованого на веб-ресурси більше сотні банків та їх клієнтів з 11 країн світу.

Про це повідомила прес-служба ОГПУ на своєму сайті.

Відзначається, що шкідливе програмне забезпечення дозволяло контролювати облікові записи користувачів, які зареєструвалися на скомпрометованих ресурсах і вводили свої платіжні дані. Надалі їх отримували хакерські угруповання і використовували в злочинних цілях.

За попередніми підрахунками, збиток від протиправної діяльності сягає десятків мільйонів доларів.

«Від фішингових атак постраждали фінансові установи Австралії, Великобританії, Іспанії, Італії, Мексики, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, Чилі та Швейцарії», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за результатами аналізу, проведеного іноземними правоохоронцями, встановлено, що більше 50% всіх фішингових атак в Австралії в 2019 році були здійснені саме з використанням розробки підозрюваного.

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Викриття хакера відбулося в ході міжнародної спецоперації, проведеної прокурорами ОДПУ спільно з правоохоронцями США та Австралії, працівниками Департаменту кіберполіції України та слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України.

У разі доведення провини, хакеру загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років з конфіскацією програмних або технічних засобів.

Кіберзлочинність в Україні

Раніше в березні Департамент кіберполіції Національної поліції України припинив діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників на суму понад 150 млн грн.

Також у березні кіберполіція викрила групу зловмисників, які за допомогою «вірусу» викрали понад 5 млн грн.

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Автор: Павло Степанець