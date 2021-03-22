Сума завданих громадянам збитків сягає понад 150 млн грн. Організаторам піраміди може загрожувати до восьми років ув’язнення.

Поліцейські припинили діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників.

Як повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції, схему організували четверо чоловіків віком від 26-ти до 43-х років. Вони створили сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.

"Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьох сотень до 300 тис. грн. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначали організатори", - розповіли правоохоронці.

У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тис. громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 млн грн.

Читайте такожДруга аварія за місяць: у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертвиНа Київщині, у Черкаській області та у столиці працівники поліції одночасно провели 11 обшуків за місцями проживання та в авто фігурантів. Правоохоронці вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи та мобільні телефони.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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Автор: Вікторія Токарєва