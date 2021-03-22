Поліцейські припинили діяльність шахрайської фінансової піраміди, організатори якої ошукали понад 55 тис. вкладників.
Як повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції, схему організували четверо чоловіків віком від 26-ти до 43-х років. Вони створили сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов’язаний із продажем електротехніки та роботою таксі.
"Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від трьох сотень до 300 тис. грн. Організатори обіцяли щоденний прибуток (понад 350% річних) від вартості сертифікатів у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту фігуранти пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначали організатори", - розповіли правоохоронці.
У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тис. громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 млн грн.
Читайте такожДруга аварія за місяць: у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, є жертвиНа Київщині, у Черкаській області та у столиці працівники поліції одночасно провели 11 обшуків за місцями проживання та в авто фігурантів. Правоохоронці вилучили серверне обладнання, комп’ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи та мобільні телефони.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.
Вас також можуть зацікавити новини:
- В Україні набирає обертів фінансова піраміда під виглядом ювелірного бізнесу
- Київські хакери за допомогою вірусних програм викрали понад 5 мільйонів гривень
- Працевлаштування за кордоном: експерт розповів про ризик втратити до $1,5 тисяч через шахраїв
- Покупки під час карантину: журналісти розповіли про найпоширеніші шахрайські схеми в інтернеті (відео)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram