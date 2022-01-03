Президент зробив фото під час ранкового тренування.

Президент Володимир Зеленський розпочав перший тиждень у 2022 році зі спортивних тренувань.

Фото на тлі тренажерів з’явилось на офіційній сторінці глави держави в Instagram.

Товариство президенту склали домашні улюбленці. Вони й потрапили у кадр, сонно озираючись навкруги.

"Гантелі стоять, Петя спить, Нора позіхає. Так виглядає перше тренування після Нового року. Усім бадьорого ранку!" – підписав світлину Зеленський.

Зеленський любить поїсти смажене й іноді навіть дозволяє собі шкідливий фастфуд, про що він неодноразово зізнавався, проте постійно стежить за здоров’ям, регулярно тренуючись і закликаючи до здорового способу життя інших.

Ввечері, 2 січня, відбулась чергова розмова українського глави з американським колегою Джо Байденом. Сторони обговорили агресивні дії Росії й подальші кроки щодо зниження напруженості на російсько-українському прикордонні.

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