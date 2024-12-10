Майже однаковий показник щодо розробки української ядерної зброї і членства в НАТО може демонструвати боротьбу двох головних підходів - між суверенізованим підходом щодо посилення безпеки та вірою в колективну оборону.

Найкращими гарантіями безпеки України опитані українці вважають розробку державою ядерної зброї та поступовий вступ до НАТО.

Про це йдеться у результатах загальнонаціонального опитування на замовлення Центру "Нова Європа". "Опитані українці приблизно в рівній мірі вважають найкращими гарантіями безпеки України - розробку державою ядерної зброї (31,3%) і поступовий вступ до НАТО (29,3%). Інші варіанти гарантування безпеки є менш популярними", - йдеться у результатах опитування.

Так, в ефективність оборонного союзу зі США вірить 11,2%, покладатися на миротворців ООН готові 8,9% українців, а в ефективність військ європейських країн на території України вірить ще менше респондентів - лише 6,4%.

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"Не можна виключати, що на відповіді впливала також думка, наскільки та чи інша опція взагалі реалістична. У будь-якому випадку помітне збереження, так би мовити, тенденції на досягнення самодостатності - українці упродовж останніх років головні безпекові сподівання повʼязували насамперед зі Збройними силами України, а потім уже з партнерськими можливостями", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зауважується, що майже однаковий показник щодо розробки української ядерної зброї і членства в НАТО може демонструвати боротьбу двох головних підходів - між суверенізованим підходом щодо посилення безпеки та вірою в колективну оборону.

*** Дослідження було проведено ТОВ "ІНФО САПІЄНС" на замовлення Центру "Нова Європа" з 15 по 27 листопада. Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка дослідження - 1 тис. респондентів. Вибірка репрезентативна населенню України віком 16+ за статтю, віком, регіоном, розміром населеного пункту проживання до повномасштабного вторгнення відповідно до останніх наявних даних Державної служби статистики України на 1 січня 2022 року. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,1% з вірогідністю 0.95%.

Опитування не проводилося на тимчасово окупованих територіях Криму, м. Севастополя, Донецької і Луганської областей та інших, що перебувають під окупацією, а також територіях, де відсутній український мобільний зв’язок.

Гарантії безпеки для України

У жовтні на полях засідання Європейської ради президент України Володмир Зеленський нагадав, що Будапештський меморандум 1994 року за участю Росії, США та Великобританії обіцяв Україні захист територіальної цілісності та суверенітету в обмін на відмову від ядерної зброї. Але зараз цей документ не працює, тож безпеку країни може забезпечити чи членство в НАТО, чи ядерна зброя, сказав він.

Згодом Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Президент пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.

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