За словами Андрія Дещиці, американська військова допомога розпочалася за часів адміністрації Трампа.

Обраний президент США Дональд Трамп може посилити допомогу Україні, щоб уплинути на Росію. Про це в інтерв'ю hromаdske сказав дипломат, колишній виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

Він нагадав, що американська військова допомога розпочалася за часів адміністрації Трампа - так, у 2018 році США вперше передали Україні протитанкові ракети Javelin та іншу зброю.

"Про це не варто забувати. Я думаю, що Трамп зателефонує Путіну і попросить його зупинити військову агресію проти України. Якщо буде негативна реакція Кремля, новий президент США сприйме це як особистий виклик", - прогнозує дипломат.

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На його думку, тепер Трамп буде менше боятися Путіна, бо він здобув упевнену перемогу на виборах і має потужну підтримку в США:

"Трамп обіцяв досягти миру дуже швидко. Він заявляв, що за його президентства Сполучені Штати зроблять усе, щоб у світі не було воєн. У нього є амбіції стати миротворцем на глобальному рівні. Він буде намагатися виконати свої обіцянки. В іншому разі він зіткнеться із серйозним тиском і критикою".

При цьому, за його словами, якщо ймовірний варіант із заморожернням війни в обмін на відмову України від вступу в НАТО не влаштує Київ.

"Україна не має іншого шляху, окрім членства у НАТО. Це єдина дієва гарантія безпеки для Європи. Можливо, ми не приєднаємося до НАТО зараз, бо у нас війна. Однак запрошення до членства в Альянсі підтвердить, що Росія програла цю війну. ... Якщо Захід не хоче далі воювати, то він може ухвалити політичне рішення і запросити Україну в НАТО. Це важливий політичний і символічний крок. Фінляндія, інший сусід росії, уже вступила в НАТО. І нічого не сталося. Після припинення вогню Україна має наполягати на отриманні такого запрошення. Без кардинальних політичних рішень з боку Заходу виходу з цієї війни немає", - резюмував Дещиця.

Трамп і війна в Україні

Нещодавно обраний президент США Дональд Трамп висловився про війну РФ проти України. За його словами, адміністрація наполегливо для пошуку рішень.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що має намір швидко завершити війну в Україні, вдаючись до переговорів. Він пропонує, щоб Київ розглянув можливість поступок територій на користь Росії в обмін на мир, і відкрито критикує поточну підтримку України з боку США, називаючи її надмірною.

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